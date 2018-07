Londra'da yalnız başına; Vincent Janssen!

Janssen için yeni formül!

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren ve tekrar Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Vincent Janssen'in, Kuzey Londra'da yalnız günler geçirdiği belirtildi.İngiliz basınında yer alan haberde; Vincent Janssen'in Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino'nun yeni sezon planlarında olmadığı ve bu nedenle as takım ile yapılan antrenmanlara çıkmadığı kaydedildi. Hotspur Way antrenman tesislerinde çalışmalarını sürdürdüğü ancak as takımla aynı sırada antrenman yapmadığı belirtildi.Tottenham'ın Vincent Janssen'e kalıcı bir kulüp aradığı ve bu transfer döneminin sonunda mutlaka elden çıkaracağı belirtildi.İngiliz ekibiyle 2020'ye kadar mukavelesi bulunan Janssen, bu sezon sonunda kontratının son yılına girecek.Tottenham da bunu göz önüne alarak oyuncusu satmayı planlıyor. İstenen rakamın 10 milyon euro olduğu konuşuluyor.Tottenham, Hollandalı futbolcuyu 2016'da 22 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezon F.Bahçe'nin ödediği kiralama bedelinin tam 5 milyon euro olduğu iddia ediliyordu. İngilizler onu minimum zararla elden çıkarmak istiyor. Bu transfer arapsaçına döndü. Yönetim, satın alma zorunluluğu maddesini hiçbir şekilde kabul etmek istemiyor.