Londra Maratonu sona erdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Londra Maratonu'nu, erkeklerde Etiyopyalı Shura Kitata, kadınlarda ise Kenyalı Brigid Kosgei kazandı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayından ekim ayına ertelenen maratonda, erkekler kategorisinde 2 saat 5 dakika 41 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakan Etiyopyalı Kitata birinciliği elde etti. 2018 yılının ikincisi Kitata, son 7 yıldır Londra Maratonu'nu kazanan ilk Etiyopyalı oldu.



Kenyalı Vincent Kipchumba 2.05.42'lik derecesiyle yarışı ikinci, Etiyopyalı Sisay Lemma da 2.05.45'le üçüncü sırada tamamladı.



Kadınlarda ise geçen yılın birincisi Kenyalı Brigid Kosgei, 2 saat 18 dakika 58 saniyeyle yine podyumun zirvesine çıktı.



ABD'li Sara Hall, 2.22.01 ile ikinciliği, Kenyalı Ruth Chepngetich ise 2.22.05 ile üçüncülüğü elde etti.



