Londra Maratonu'nda kazananlar belli oldu

43. Londra Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Kelvin Kiptum, kadınlarda ise Hollandalı Sifan Hassan kazandı.



Tokyo, Berlin, Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.



Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 1 dakika 25 saniyelik derecesiyle Kiptum aldı. 23 yaşındaki atlet, vatandaşı Eliud Kipchoge'nin 2022 Berlin Maratonu'nda kırdığı dünya rekorundan (2.01.09) sonra tarihin 2. en hızlı derecesine imza attı.



Yine Kenya'dan Geoffrey Kamworor, 2.04.23'lük zamanıyla 2'nciliği, Etiyopyalı Tamirat Tola ise 2.04.59 ile 3'üncülüğü elde etti.



Erkekler 5 bin ve 10 bin metrede 2'şer olimpiyat şampiyonluğu bulunan Muhammed Farah, kariyerindeki son maratona katıldı. Somali asıllı Büyük Britanyalı atlet, 2.10.28'lik derecesiyle yarışı 9. sırada bitirdi.



Kadınlar 5 bin ve 10 bin metrede 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın altın madalyalı ismi Sifan Hassan, kariyerinin ilk maratonunda birinci oldu.



Finişe 2 saat 18 dakika 33 saniyede gelen Etiyopya asıllı Hollandalı sporcuyu, 2.18.37 ile Etiyopyalı Alemu Megertu ve 2.18.38 ile Kenyalı Peres Jepchirchir takip etti.





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