Londra Maratonu da koronavirüse takıldı!

Londra'da bu yıl 26 Nisan'da 40.'sı düzenlenmesi beklenen Londra Maratonu, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Londra Maratonu da koronavirüse takıldı!
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13 Mart 2020 21:02
İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 26 Nisan'da 40'ıncısı düzenlenmesi planlanan Londra Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019'da 43 bin kişinin koştuğu maraton, bu yıl 4 Ekim'de yapılacak. 

1981 yılında başlayan Londra Maratonu, tarihinde ilk kez ertelendi.

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