Londra derbisinde kazanan Chelsea

Premier Lig'de Chelsea, Londra derbisinde Tottenham'ı ağırladığı maçı 2-0 kazandı. Tottenham, Antonio Conte yönetiminde ligde ilk kez kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Londra derbisinde kazanan Chelsea
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23 Ocak 2022 23:10
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde Chelsea, Tottenham'ı 2-0 yendi.

Bir maç fazlasıyla 3. sıradaki Chelsea, 3 maç eksiğiyle haftaya 5. sırada başlayan Tottenham'ı ağırladı.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Chelsea, Ziyech'in 47 ve Thiago Silva'nın 55. dakikada attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

Tottenham'ın, Antonio Conte teknik direktörlüğe geldiğinden beri ligde yakaladığı 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Chelsea puanını 47'ye yükseltirken, 36 puanda kalan Tottenham 7. sıraya geriledi.

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