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Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi yıktı

Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi yıktı
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19 Ocak 2019 22:26
Premier League'in 23. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Arsenal, Chelsea'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller 14. dakikada Alexandre Lacazette ve 39. dakikada Laurent Koscielny kaydetti.

Unai Emery ile arasında sorunlar olduğu öne sürülen Mesut Özil maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu galibiyetin ardından Arsenal Premier League'de puanını 44'e çıkarırken, Chelsea 47 puanda kaldı.

Arsenal bir sonraki hafta sahasında Cardiff City'i konuk edecek. Chelsea ise gelecek hafta deplasmanda Bournemouth'a konuk olacak.



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