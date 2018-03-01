LoL'de Yeni Meta: Usain Bolt

Elbette ki bu gelişmeler yeşil smitenin kalkmasıyla başladı. Orman etrafındaki görüşü kısıtlayarak erken oyundaki skor sayısını yükseltmek ve izleyicilere seyir zevki yüksek oyunlar amaçlanıyor. Peki bu yeşil smitenin kalkmasıyla ormandaki şampiyon havuzu nasıl olacak?Fight odaklı, önde durabilen jungle şampiyonları yerine, daha çok erken oyunda skor almaya odaklı şampiyonlar gün yüzüne çıkacak. Kha'Zix, Nidalee ve Rek'Sai gibi şampiyonları profesyonel arenada yeniden görmeye başlayacağız. Bunların dışında 8.5 yaması ile birlikte Olaf ve Nocturne hatırı sayılır güçlendirmeler alıyor.Gelelim Usain Bolt metasına. Öncelikle çıkan yeni itemlerde pasif hareket hızı mevcut. Büyübüken iteminde %10 hareket hızı mevcut ve aktifiyle birlikte %30 hareket hızı kazanabiliyorsunuz. Bu mid lanedeki AP şampiyonlar için büyük bir avantaj. 8.5 yamasıyla birlikte de oyuna Shurelya'nın Rüyası ekleniyor. O itemden de %8 pasif koşu hızı ve aktifinde ise %40 takım arkadaşlarında hızlanma mevcut. Bu durum kompozisyonları ve şampiyonları nasıl etkileyecek hep birlikte bakalım;Güçlenen Olaf, Skarner ve 8.4'de buff alan Volibear gözde şampiyonlar haline gelebilir, ayriyeten Hecarim'in de pasifinin koşu hızıyla artmasıyla birlikte olası bir Hecarim tehlikesi de mevcut. Bir de bu 2 itemin ap olmasıyla birlikte olası bir Vladimir top ve mid lanede çok daha fazla seçilerek esnek seçim haline dönüşebilir.Bütün bu durumlar oyunun gidişatını nasıl etkileyecek peki? Bir anda takım savaşlarında kaybolan adcler görebiliriz, oyunun ilk 15 dakikası skor çıkmayan maçlarda bir anda 5-10 skor görme ihtimalimiz de oldukça yükseliyor. 35-40 dakika süren oyun süreleri, kartopu efekti ile birlikte 30 dakikaya kadar düşebilir. Tüm bu gelişmeler seyir zevkini arttırırken, oyun içerisindeki hataların da affının olmayacağının göstergesi.Yazar: İbrahim "Doctor" KaraaslanYeni Meta: Usain Bolt!