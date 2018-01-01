LoL Battlegrounds'ta 2. Haftanın Kazananı Macro Maniacs

Geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonrasında Battlegrounds iyiden iyiye şekillenmeye başladı.

ANANASLAR, Dreamcatchers, Macro Maniacs ve Underdogs takımlarının final aşamasına kaldığı Yükselme Ligi'nin elemeleri olan Battlegrounds'ta 2. haftanın kazananı KissNKite ve Unitback'li Macro Maniacs ekibi oldu.

Gruplarını birincilikle bitirip final aşamasına katılmaya hak kazanan 4 takımın mücadelesinde tüm maçları kazanarak 1. olan Macro Maniacs kazandığı 100 puanla birlikte Çilekler'le puanı eşitleyerek 2. haftanın sonunda 1.liği paylaşma hakkını kazandı.

Final aşamasında önce Dreamcatchers'ı ardından Underdogs'u mağlup eden takım final karşılaşmasında ise kaybeden fikstürden 1. çıkan Dreamcatchers'la tekrar karşılaştı ve Dreamcatchers'ı tekrar mağlup etti. İlk hafta grup finalinde kaybederek 20 puanın sahibi olan Macro Maniacs, bu haftayla birlikte 120 puana ulaşmış oldu. Geçen senede Turkinator'ün koçluğu ve menajerliği ile iyi sonuçlara ulaşan Macro Maniacs bu sezon daha büyük bir başarıya ulaşabilecekmiş gibi gözüküyor.


BATTLEGROUNDS PUAN DURUMU

Çilekler: 120
Macro Maniacs: 120
Dreamcatchers: 90
Underdogs: 80
Power Puff Girls: 70
Ares Gaming: 60
ANANASLAR: 40
Team Cappadocia: 20
Mental boom team. 20
Orion Gaming. 20
CD ARA: 20

Video Galeri
Son haberler
...

Overwatch'ta bu yıl hangi etkinlikler olacak? Ne zaman olacak?
...

Blast Pro İstanbul'un detayları belli oldu. İşte katılan takımlar ve etkinlik tarihi
...

Galatasaray'dan Espor atılımı! FIFA takımı kuruldu
...

League Factory Fortnite turnuvası başlıyor
...

SK Gaming Çöküyor!
...

Galatasaray Şampiyonluk Ligine mi giriyor?
...

PUBG bedava Scar skini veriyor - Nasıl alınır?
...

Fortnite'da hangi silah kaç hasar vuruyor?
...

Heroes of the Storm 27 Mart Güncellemesi
...

B.Net Master başlıyor. İşte davet edilen takımlar

Sporx Anasayfasına Dön