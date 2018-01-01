LoL Battlegrounds'ta 2. Haftanın Kazananı Macro Maniacs

ANANASLAR, Dreamcatchers, Macro Maniacs ve Underdogs takımlarının final aşamasına kaldığı Yükselme Ligi'nin elemeleri olan Battlegrounds'ta 2. haftanın kazananı KissNKite ve Unitback'li Macro Maniacs ekibi oldu.



Gruplarını birincilikle bitirip final aşamasına katılmaya hak kazanan 4 takımın mücadelesinde tüm maçları kazanarak 1. olan Macro Maniacs kazandığı 100 puanla birlikte Çilekler'le puanı eşitleyerek 2. haftanın sonunda 1.liği paylaşma hakkını kazandı.



Final aşamasında önce Dreamcatchers'ı ardından Underdogs'u mağlup eden takım final karşılaşmasında ise kaybeden fikstürden 1. çıkan Dreamcatchers'la tekrar karşılaştı ve Dreamcatchers'ı tekrar mağlup etti. İlk hafta grup finalinde kaybederek 20 puanın sahibi olan Macro Maniacs, bu haftayla birlikte 120 puana ulaşmış oldu. Geçen senede Turkinator'ün koçluğu ve menajerliği ile iyi sonuçlara ulaşan Macro Maniacs bu sezon daha büyük bir başarıya ulaşabilecekmiş gibi gözüküyor.





BATTLEGROUNDS PUAN DURUMU



Çilekler: 120

Macro Maniacs: 120

Dreamcatchers: 90

Underdogs: 80

Power Puff Girls: 70

Ares Gaming: 60

ANANASLAR: 40

Team Cappadocia: 20

Mental boom team. 20

Orion Gaming. 20

CD ARA: 20



