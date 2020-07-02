LoL ay festivali etkinlik görevleri değişti

League of Legends Ay Festivali 2022 etkinlik görevlerinde değişiklik yapıldı. Riot Games konu hakkında yaptığı açıklamada "Puanların tekrarlanabilir görevler arasında aktarılabilmesini sağlayan bir sistem oluşturana kadar, oyun başına kazanılan sembol oranını eski haline getirip aşağıdaki gibi düzenliyoruz." ifadelerini kullandı. Tüm güncellemeler şu şekilde:
LoL Ay Festivali 2022 Sembol Biriktirme Görevleri
League of Legends
|
|Zafer
|Bozgun
|Oyunculara karşı eşleştirmeli bir Sihirdar Vadisi karşılaşması
|10 Sembol
|5 Sembol
|Oyunculara karşı eşleştirmeli bir ARAM karşılaşması
|6 Sembol
|3 Sembol
|RURF
|6 Sembol
|3 Sembol
Teamfight Tactics
|
|1. ve 2. Sıra
|3. ve 4. Sıra
|5. ve 6. Sıra
|7. ve 8. Sıra
|TFT Normal ve Dereceli
|8 Sembol
|6 Sembol
|4 Sembol
|2 Sembol
|
|1. Sıra
|2. Sıra
|3. Sıra
|4. Sıra
|TFT Muhteşem İkili
|8 Sembol
|6 Sembol
|4 Sembol
|2 Sembol
|
|
|
|
|
|
|
LoL Ay Festivali 2022 Küresi Görevi
Küre görevi zaman tabanlı puan sistemini kullanmaya devam edecek ve gereksinimleri yaklaşık %15 azaltıldı.
|
|Yeni Gereksinim
|Eski Gereksinim
|Ay Festivali 2022 Küresi Görevi
|3800 puan
|4500 puan
LoL Ay Festivali 2022 Dönüm Noktası Görevleri
Dönüm noktası görevleri de zaman tabanlı puan sistemini kullanmaya devam edecek ve gereksinimleri yaklaşık %30 azaltıldı.
|Görev
|Yeni Gereksinim
|Eski Gereksinim
|Ay Festivali 2022 Kartı 1. Dönüm Noktası
|700 puan
|1275 puan
|Ay Festivali 2022 Kartı 2. Dönüm Noktası
|700 puan
|1275 puan
|Ay Festivali 2022 Kartı 3. Dönüm Noktası
|800 puan
|1275 puan
|Ay Festivali 2022 Kartı 4. Dönüm Noktası
|800 puan
|1275 puan
|Ay Festivali 2022 Kartı 5. Dönüm Noktası
|900 puan
|1275 puan
|Ay Festivali 2022 Kartı 6. Dönüm Noktası
|900 puan
|1275 puan
|Ay Festivali 2022 Kartı 7. Dönüm Noktası
|1000 puan
|1275 puan
|Ay Festivali 2022 Kartı 8. Dönüm Noktası
|1000 puan
|1275 puan
|Ay Festivali 2022 Kartı 9. Dönüm Noktası
|1000 puan
|1275 puan
|Ay Festivali 2022 Kartı 10. Dönüm Noktası
|1000 puan
|1275 puan
LoL Ay Festivali 2022 Haftalık Galibiyet Görevleri
Haftalık galibiyet görevleri de yeni zaman tabanlı puan sistemini kullanmaya devam edecek ve gereksinimleri yaklaşık %40 azaltıldı.
|Görev
|Yeni Gereksinim
|Eski Gereksinim
|Ay Festivali 2022 1. Haftalık Görev
|1000 puan
|1650 puan
|Ay Festivali 2022 2. Haftalık Görev
|1000 puan
|1650 puan
|Ay Festivali 2022 3. Haftalık Görev
|1000 puan
|1650 puan
|Ay Festivali 2022 4. Haftalık Görev
|1000 puan
|1650 puan
League of Legends
Teamfight Tactics
|Oyunculara karşı eşleştirmeli bir Sihirdar Vadisi karşılaşması
|Dakika başına 6 puan
|Dakika başına 4 puan
|Oyunculara karşı eşleştirmeli bir ARAM karşılaşması
|Dakika başına 6 puan
|Dakika başına 4 puan
|RURF
|Dakika başına 6 puan
|Dakika başına 4 puan
|Yapay zekâya karşı Sihirdar Vadisi karşılaşması
|Dakika başına 2 puan
|Dakika başına 1 puan
(Kaynak: esporlab.com)
|
|1. ve 2. Sıra
|3. ve 4. Sıra
|5. ve 6. Sıra
|7. ve 8. Sıra
|TFT Normal ve Dereceli
|3 puan/dakika
|3 puan/dakika
|2 puan/dakika
|2 puan/dakika
|TFT Hiper Yenileme
|3 puan/dakika
|3 puan/dakika
|2 puan/dakika
|2 puan/dakika
|
|1. Sıra
|2. Sıra
|3. Sıra
|4. Sıra
|TFT Muhteşem İkili
|3 puan/dakika
|3 puan/dakika
|2 puan/dakika
|2 puan/dakika