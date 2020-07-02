LoL ay festivali etkinlik görevleri değişti

League of Legends Ay Festivali 2022 etkinlik görevlerinde değişiklik yapıldı.

League of Legends Ay Festivali 2022 etkinlik görevlerinde değişiklik yapıldı. Riot Games konu hakkında yaptığı açıklamada "Puanların tekrarlanabilir görevler arasında aktarılabilmesini sağlayan bir sistem oluşturana kadar, oyun başına kazanılan sembol oranını eski haline getirip aşağıdaki gibi düzenliyoruz." ifadelerini kullandı. Tüm güncellemeler şu şekilde:

LoL Ay Festivali 2022 Sembol Biriktirme Görevleri

League of Legends

  Zafer Bozgun
Oyunculara karşı eşleştirmeli bir Sihirdar Vadisi karşılaşması 10 Sembol 5 Sembol
Oyunculara karşı eşleştirmeli bir ARAM karşılaşması 6 Sembol 3 Sembol
RURF 6 Sembol 3 Sembol

Teamfight Tactics

  1. ve 2. Sıra 3. ve 4. Sıra 5. ve 6. Sıra 7. ve 8. Sıra
TFT Normal ve Dereceli 8 Sembol 6 Sembol 4 Sembol 2 Sembol
  1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra 4. Sıra
TFT Muhteşem İkili 8 Sembol 6 Sembol 4 Sembol 2 Sembol
             

LoL Ay Festivali 2022 Küresi Görevi

Küre görevi zaman tabanlı puan sistemini kullanmaya devam edecek ve gereksinimleri yaklaşık %15 azaltıldı.

  Yeni Gereksinim Eski Gereksinim
Ay Festivali 2022 Küresi Görevi 3800 puan 4500 puan

LoL Ay Festivali 2022 Dönüm Noktası Görevleri

Dönüm noktası görevleri de zaman tabanlı puan sistemini kullanmaya devam edecek ve gereksinimleri yaklaşık %30 azaltıldı.

Görev Yeni Gereksinim Eski Gereksinim
Ay Festivali 2022 Kartı 1. Dönüm Noktası 700 puan 1275 puan
Ay Festivali 2022 Kartı 2. Dönüm Noktası 700 puan 1275 puan
Ay Festivali 2022 Kartı 3. Dönüm Noktası 800 puan 1275 puan
Ay Festivali 2022 Kartı 4. Dönüm Noktası 800 puan 1275 puan
Ay Festivali 2022 Kartı 5. Dönüm Noktası 900 puan 1275 puan
Ay Festivali 2022 Kartı 6. Dönüm Noktası 900 puan 1275 puan
Ay Festivali 2022 Kartı 7. Dönüm Noktası 1000 puan 1275 puan
Ay Festivali 2022 Kartı 8. Dönüm Noktası 1000 puan 1275 puan
Ay Festivali 2022 Kartı 9. Dönüm Noktası 1000 puan 1275 puan
Ay Festivali 2022 Kartı 10. Dönüm Noktası 1000 puan 1275 puan

LoL Ay Festivali 2022 Haftalık Galibiyet Görevleri

Haftalık galibiyet görevleri de yeni zaman tabanlı puan sistemini kullanmaya devam edecek ve gereksinimleri yaklaşık %40 azaltıldı.

Görev Yeni Gereksinim Eski Gereksinim
Ay Festivali 2022 1. Haftalık Görev 1000 puan 1650 puan
Ay Festivali 2022 2. Haftalık Görev 1000 puan 1650 puan
Ay Festivali 2022 3. Haftalık Görev 1000 puan 1650 puan
Ay Festivali 2022 4. Haftalık Görev 1000 puan 1650 puan

League of Legends

Oyunculara karşı eşleştirmeli bir Sihirdar Vadisi karşılaşması Dakika başına 6 puan Dakika başına 4 puan
Oyunculara karşı eşleştirmeli bir ARAM karşılaşması Dakika başına 6 puan Dakika başına 4 puan
RURF Dakika başına 6 puan Dakika başına 4 puan
Yapay zekâya karşı Sihirdar Vadisi karşılaşması Dakika başına 2 puan Dakika başına 1 puan
Teamfight Tactics

  1. ve 2. Sıra 3. ve 4. Sıra 5. ve 6. Sıra 7. ve 8. Sıra
TFT Normal ve Dereceli 3 puan/dakika 3 puan/dakika 2 puan/dakika 2 puan/dakika
TFT Hiper Yenileme 3 puan/dakika 3 puan/dakika 2 puan/dakika 2 puan/dakika
  1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra 4. Sıra
TFT Muhteşem İkili 3 puan/dakika 3 puan/dakika 2 puan/dakika 2 puan/dakika
(Kaynak: esporlab.com)

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