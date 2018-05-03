LoL: 8.9 yayında! İşte yama notları



Zayıflayanlar

Şampiyonlar

Caitlyn

Şampiyonlara Verilen Hasar: +%50 (kritik vuruş ihtimaliyle artar) Toplam Saldırı Gücü (değişmedi)

+%50 (kritik vuruş ihtimaliyle artar) Toplam Saldırı Gücü (değişmedi) "Güncellendi" Şampiyon Dışındaki Hedeflere Verilen Hasar: +%100 (kritik vuruş ihtimaliyle artar) Toplam Saldırı Gücü

Kai'Sa

Q – Icathia Yaylımı: Evrimleşmiş atış 12'den 10'a düşürüldü. Atış hasarı artık bütün durumlarda alan etkisi olarak sınıflandırılıyor.





E – Gücün Sınırı: Bekleme süresi 5 saniyeden 4 saniyeye düşürüldü. Ayrıca Runaan'ın Kasırgası'nın okları artık Gücün Sınırı'nın bekleme süresinde azalma etkisini gerçekleştirmiyor.





Poppy

Taban hareket hızı 345'ten 340'a düşürüldü.

Pasif – Demir Elçi: Menzili 300'den 350'ye yükseltildi.





W – Sağlam Duruş: Sağladığı hareket hızı %32/34/36/38'den her kademede %30 olacak şekilde değiştirildi.





W – Sağlam Duruş: Taban direnç ilavesi %15'ten %10'a düşürüldü.

Taban direnç ilavesi %15'ten %10'a düşürüldü. W – Sağlam Duruş: %40 canın altındayken sağlanan direnç %30'dan %20'ye düşürüldü.

%40 canın altındayken sağlanan direnç %30'dan %20'ye düşürüldü. E – Kahraman Hücumu: Menzili 425'ten 475'e yükseltildi.





R – Muhafızın Hükmü: Hızlı kullanım artık havaya savrulan rakipleri hedef alınamaz hale getirmiyor.





R – Muhafızın Hükmü: hızlı kullanım savurma süresi 1 saniyeden 0.75 saniyeye düşürüldü.

hızlı kullanım savurma süresi 1 saniyeden 0.75 saniyeye düşürüldü. R – Muhafızın Hükmü: Taban hasar 210/310/410'dan 200/300/400'e düşürüldü.

Taban hasar 210/310/410'dan 200/300/400'e düşürüldü. R – Muhafızın Hükmü: Yoğunlaşmış atış hızı 1600'den 2000'e yükseltildi.

Warwick

Saldırı gücü 66'dan 63'e düşürüldü.

Q – Cani Diş: Hedefin azami canı üzerinden verilen hasar %6/7/8/9/10'dan %6/6.5/7/7.5/8'e düşürüldü.





Eşyalar

Guinsoo'nun Hiddeti

Tanrıça'nın Gözyaşı

Toplam bedeli arttırıldı.

Mana bedeli iadesi %15'ten %10'a düşürüldü.

Azami mana artışı artık mevcut manayı o anki yüzdelik miktarına göre arttırıyor.

Doran'ın Yüzüğü

Artık genel mana yenilenmesine etki etmiyor. Bunun yerine 5 saniyede 5 mana yeniliyor.

Artık minyon katledince mana iade etmiyor.

Artık minyonlara verilen hasarı 5 arttırıyor.

Güçlenenler

Mana Yenilenmesi

Ahri, Anivia, Annie, Azir, Brand, Cassiopeia, Fiddlesticks, Heimerdinger, Karthus, Lissandra, Lux, Malzahar, Orianna, Swain, Syndra, Taliyah, Twisted Fate, Veigar, Val'Koz, Viktor, Xerath, Ziggs, Zilean, Zoe, and Zyra

Diana, Galio, Kayle, Morgana, and Teemo

Şampiyonlar

Amumu

Q – Sargı Atışı: Mana bedeli 80/90/100/110/120'den 50/55/60/65/70'e düşürüldü.





Dr. Mundo

R – Sadizm: İyileştirme miktarı, azami canının %40/50/60'ı iken azami canının %50/75/100'ü olacak şekilde değiştirildi.





Garen

Q – Amansız Hücum: Taban hasarı 30/55/80/105/130'dan 30/65/100/135/170'e yükseltildi.





W – Cesaret: Azami direnci 30'dan 40'a yükseltildi.





Irelia

Pasif – Ionia Azmi: Büyük canavarlara saldırdığında artık süresi de yenileniyor.





Ivern

Pasif – Ormanın Dostu: Bedeli azami canının %25'i iken azami canının %22.5'i olacak şekilde değiştirildi.

Bedeli azami canının %25'i iken azami canının %22.5'i olacak şekilde değiştirildi. Pasif – Ormanın Dostu: Büyüme süresi sonraki seviyelerde azaltıldı.

Büyüme süresi sonraki seviyelerde azaltıldı. Q – Kök Sal: Atış genişliği 65'ten 80'e çıkarıldı.





Kassadin

Q – Hiçlik Küresi: Sağlanan kalkan 40/70/100/130/160'tan 60/85/110/135/160'a yükseltildi.

Kennen

W – Elektrik Dalgası: Taban hasarı azaltıldı.





W – Elektrik Dalgası: İlave saldırı gücü oranı arttırıldı.

İlave saldırı gücü oranı arttırıldı. W – Elektrik Dalgası: İlave yetenek gücü oranı arttırıldı.

İlave yetenek gücü oranı arttırıldı. E – Şimşek Gibi: Kullanıldıktan sonra 4 saniyeliğine %30-70 Saldırı Hızı sağlıyor.





E – Şimşek Gibi: Şimşek Gibi'nin savunma ilaveleri, Şimşek Gibi'den çıktıktan sonra kayboluyor.

Leona

W – Tutulma: Taban hasarı 40/80/120/160/200'den 60/100/140/180/220'ye yükseltildi.

Lux

1.seviyede ilave %7 saldırı hızı kazanıyor.

Saldırı hızı büyüme oranı ve can büyüme oranı azaltıldı.

Q – Işık Bağı: Taban hasarı 50/100/150/200/250'den 70/115/160/205/250'ye yükseltildi.





Q – Işık Bağı: Bekleme süresi artık her seviyede 10 saniye olacak şekilde değiştirildi.

Bekleme süresi artık her seviyede 10 saniye olacak şekilde değiştirildi. Q – Işık Bağı: Mana bedeli azaltıldı.

Mana bedeli azaltıldı. W – Prizmatik Bariyer: Verilen kalkan miktarı her koşulda %200 olacak şekilde değiştirildi.





W – Prizmatik Bariyer: Lux artık yeteneği kullanır kullanmaz kendine kalkan sağlıyor. Kullanım süresi boyunca hareketsiz kalması değişmedi.





E – Işık Patlaması: Atış hızı ve çapı azaltıldı.





E – Işık Patlaması: Mana bedeli ve bekleme süresi azaltıldı.





Rammus

W – Tortop: Etkinleştirme halinde sağlanan taban zırh 20'den 30'a yükseltildi.





Shyvana

W – Ateş Burgacı: Yetenek gücü hasar oranı kaldırıldı.

Yetenek gücü hasar oranı kaldırıldı. E – Alevli Nefes: Ateş topu hasar oranı 0.3 yetenek gücünden 0.7 yetenek gücüne yükseltildi.





R – Ejderin Öfkesi: Hasar oranı 0.7 yetenek gücünden 1.0 yetenek gücüne yükseltildi.





Sona

Taban saldırı gücü 46'dan 49'a yükseltildi.

Pasif – Baskın Akor: Taban hasarı ilerleyen seviyelerde artacak şekilde değiştirildi.





Syndra

Pasif – Sınır Tanımaz: Karanlık Küre'nin açıklaması değişti. Artık 2 saniye daha uzun kalmak yerine şampiyonlara %15 daha fazla hasar veriyor.





Talon

Q – Noxus Diplomasisi: Q menzilindeki bir hata giderildi. Menzil artık 500 yerine 575 olarak doğru şekilde işliyor.





Ziggs

E – Sihirmayın Tarlası: Taban hasarı 40/65/90/115/140'tan 40/75/110/145/180'e çıkartıldı.





Eşyalar

Kayıp Cilt

Artık yeni bir tarifi var. "Kuvvet Kitabı + Safir Kristal + Kuvvet Kitabı + 80 Altın"

Bedeli 1100 altından 1300 altına yükseltildi.

Sağladığı yetenek gücü 25'ten 40'a yükseltildi.

Hextech GLP-800

Birleştirme bedeli 200 altın azaldı.

Sağladığı mana 500'den 600'e çıkartıldı.

Atış hızı arttırıldı.

Yavaşlatma süresi 2 saniye olacak şekilde uzatıldı.

Yapılan atışın yayılma süresi azaltıldı.

Şeytanî Külliyat

Yetenek gücü 30'dan 35'e çıkarıldı.

İkiz Gölge

Yetenek gücü 60'dan 70'e çıkarıldı.

Maceracının Pazubendi

Bedeli 100 altın azaldı.

Büyübüken

Toplam bedeli ve birleştirme bedeli 100 altın arttırıldı.

Sağladığı yetenek gücü 100'den 120'ye yükseltildi.

Etkinleştirildiğinde azami yetenek gücü 100'den 80'e düşürüldü.

Etkinleştirildiğinde azami hareket hızı %30'dan %50'ye yükseltildi.

Rylai'nin Kristal Asası

Yetenek gücü 85'ten 90'a çıkarıldı.

Mejai'nin Ruhyiyeni

İlave hareket hızı için gereken yük 15'ten 10'a düşürüldü.

Luden'in Feryadı

Toplam bedeli 100 altın azaldı.

Sağladığı mana miktarı 100 arttırıldı.

Artık yeni bir tarifi var. "Kayıp Cilt + İnfilak Değneği + 1050 Altın"

Baron

Taban hasarı 20-40. dakikalarda 400-550 ⇒ 20-40. dakikalarda 285-435 olacak şekilde azaltıldı.

Taban canı artık 9000. "Eskiden 6400"

Baron'un hasarı yalnızca tek bir hedefe yoğunlaşmak yerine takımın tamamına dağılacak şekilde değiştirildi.

Baron salgını artık değişik görsel parçacıkları kullanıyor.

Çağırılmış Vadi'nin Alameti

Kuleye hücum ettiğinde aldığı hasar 150 + mevcut canının %25'i ⇒ Mevcut canının %25'i olacak şekilde değiştirildi.

Kuleye hücum ettiğinde kuleye verdiği hasar ise 150 + mevcut canının %25'i ⇒ Hangisinin daha fazla olduğuna göre mevcut canının %40'ı veya 1500 hasar olacak şekilde düzenlendi.

Gözünden aldığı hasar azami canının %20'si ⇒ azami canının %40'ı olacak şekilde değiştirildi.

Dizginsiz Büyü Kitabı

Yeniden düzenlendi. Artık bambaşka bir anahtar rün.

Artık sihirdar büyülerini haritanın istediğimiz yerinde değişmemize çatışma dışında olmak şartıyla imkan veriyor.

Seçili sihirdar büyülerinden birini yeni ve tek kullanımlık bir sihirdar büyüsüyle değiştirir. Tek kullanımlık sihirdar büyüsünü kullandıktan sonra, başlangıçtaki sihirdar büyüsü geri gelir.

İlk değiştirme kullanımı için beklenmesi gereken süre 6 dakika olarak belirlendi.

İlk değiştirmeden sonraki bekleme süresi 4 dakika. Ayrıca farklı sihirdar büyülerini seçtikten sonraki bekleme süresi kalıcı olarak 15 saniye azalıyor.

Başlangıçta seçilen sihirdar büyülerinin bekleme süreleri büyüler değiştirildiğinde arka planda azalmaya devam ediyor.

Şampiyon dışındaki hedefler sayesinde kolayca hayatta kalabilme becerisi edinen şampiyonun pasifi artık kritik vuruş sağlamıyor.Oyunun ilerleyen zamanlarında verdiği ani hasarla ekranımızı bir anda griye çeviren bu şampiyonun Evrimleşmiş Q'su artık daha az atış yapıyor ve alan etkisi olarak sınıflandırılıyor. Ayrıca E yeteneğinin süresi azaltıldı.Poppy takım savaşı sırasında hasar takasında en az etkilenen şampiyon. Bu durumda rakip takıma karşı adeta bir kalkan görevi üstlenen şampiyonun hayatta kalma istikrarı biraz azaltıldı ancak yetenekleri artık daha işlevsel.Oyunun erken safhalarında rahatça hasar takasına girebilen bu şampiyon da zayıflayanlar listesinde yer alıyor.Guinsoo'nun Hiddeti'nin diğer ilave hasar sağlayan etkilerle etkileşime girerek istenenden daha fazla saldırı gücü sağlaması hatası giderildi. Bu da artık tek atışta rakibini silebilen Jhin'leri göremeyeceğimiz anlamına geliyor.Tanrıça'nın Gözyaşı onu alan şampiyonların mana sorunlarını büyük ölçüde giderebilen bir eşya. Yükleyerek Başmelek Asası'na yükselttiğimizde yüksek miktarda yetenek gücü veren ve oyunun sonraki bölümlerine hitap eden bir eşya olmayı sürdürecek ancak artık daha az mana yenileyecek.Doran'ın Yüzüğü eşyasında yapılan zayıflatma sonucu mana yenilenmesi başlı başına bir sorun olabileceğinden 25 şampiyonun mana yenilenmesi ve taban mana miktarları arttı, ancak mana büyümeleri azaldı. Etkilenen şampiyonlar şu şekilde.Ayrıca bazı şampiyonlar da Doran'ın Yüzüğü zayıflatmasından etkilenmelerine rağmen genellikle elden geçirilen diğer mana eşyalarını tercih etmiyorlar. Dolayısıyla bu şampiyonların mana yenilenmeleri arttırıldı. Ancak hiçbirinin temel mana nitelikleri değişmedi. Mana yenilenmesi arttırılan şampiyonlar şu şekilde.Amumu'nun erken safhalarda biraz güçsüz kalması üzerine Q yeteneğinde iyileştirme yapıldı.Oyunun ilerleyen safhalarında daha iyi idare edebilmesi için dayanıklılığı arttırıldı.Kassadin son zamanlarda orta koridorda fazla yardıma muhtaç. Dayanıklılığı bir miktar arttırıldı.Kennen geçmişte hem saldırı gücü hem de yetenek gücü bakımından oldukça iyi işler çıkarmış bir şampiyon. Ancak şimdi iki farklı hasar diziliminde fazlasıyla zorlanmakta. Şampiyonun her iki oyun tarzını da güçlendirmek için yeteneklerinde dengelemeler yapıldı.Lux'ın uzun menzilli dürtme becerisi diğer yönlerini fazlasıyla kısıtlıyor. Şampiyonun E yeteneğinde zayıflatma yapılırken diğer yetenekleri daha çok ön plana çıkartıldı.Şampiyon uzaktan oldukça güçlü ancak çoğu zaman yakın hasar takasında güçsüz kalıyor. Bu yüzden hasar takasında daha adil olabilmesi adına şampiyonda güçlendirme yapıldı.Genel dengelemeleri de geride bıraktığımıza göre küçük ama önemli bir detaya da değinebiliriz. Bildiğiniz gibi oyun akışında özellikle yetenek gücü odaklı dizilim yapmış şampiyonlar kule düşürmede zorlanabiliyor. "Ziggs hariç." . Yapılan değişiklikle beraber artık yetenek gücü odaklı şampiyonlar kulelere olması gerektiği gibi hasar verebilecek. Bir başka deyişle verilen hasarın tamamı büyü hasarına dönüştü.Yazımızın başında Baron ve Vadi'nin Alameti ile ilgili oyunun akışını etkileyecek değişikliklerden söz etmiştik. İşte destansı canavarlarda yapılan değişiklikler.Baron'un hasarı ilerleyen dakikalarda düşürüldü ancak dayanıklılığı takımlar arasındaki çekişmeyi kızdıracak şekilde arttırıldı.Genel hasarı arttırıldı ancak artık gözünden daha fazla hasar alıyor. Çağıran takım eğer Alamet'i iyi korursa koridoru çok rahat ilerletebilecek ancak tek başına bırakıldığında oldukça büyük bir avantaj olan hiçlik canavarı kolayca yok olabilecek.Son olarak Dizginsiz Büyü Kitabı rününde yapılan değişikliğe bir göz atalım.Oldukça uzun bir yama notları yazımızın sonuna gelmişken vadide yer alacak kostümleri de sizinle paylaşalım efendim. İşte 8.9 yaması itibariyle karşımıza çıkacak kostümler.