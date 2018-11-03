Lokomotiv Moskova, seriyi 5 maça çıkarttı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nde kazanma serisini 5'e çıkartı. Lokomotiv Moskova, sahasında konuk ettiği Arsenal Tula'yı 3-1 mağlup etti.
Lokomotiv Moskova'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Benedikt Höwedes, 70 ve 74. dakikalarda Anton Miranchuk kaydetti. Arsenal Tula'nın tek sayısını 35'te Beljaev attı.
Rusya Ligi'nde üst üste 5. galibiyetini alan Lokomotiv Moskova, puanını 24 yapıp 2. sırada yer aldı.
Lokomotiv Moskova, 28 Kasım tarihinde Rusya'da Galatasaray'ı konuk edecek.
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Lokomotiv Moskova'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Benedikt Höwedes, 70 ve 74. dakikalarda Anton Miranchuk kaydetti. Arsenal Tula'nın tek sayısını 35'te Beljaev attı.
Rusya Ligi'nde üst üste 5. galibiyetini alan Lokomotiv Moskova, puanını 24 yapıp 2. sırada yer aldı.
Lokomotiv Moskova, 28 Kasım tarihinde Rusya'da Galatasaray'ı konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın