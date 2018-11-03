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Lokomotiv Moskova, seriyi 5 maça çıkarttı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nde sahasında Arsenal Tula'yı 3-1 mağlup etti ve üst üste 5. maçını kazandı.

Kaynak: Sporx.com
Lokomotiv Moskova, seriyi 5 maça çıkarttı
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03 Kasım 2018 15:52
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nde kazanma serisini 5'e çıkartı. Lokomotiv Moskova, sahasında konuk ettiği Arsenal Tula'yı 3-1 mağlup etti.

Lokomotiv Moskova'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Benedikt Höwedes, 70 ve 74. dakikalarda Anton Miranchuk kaydetti. Arsenal Tula'nın tek sayısını 35'te Beljaev attı.

Rusya Ligi'nde üst üste 5. galibiyetini alan Lokomotiv Moskova, puanını 24 yapıp 2. sırada yer aldı.

Lokomotiv Moskova, 28 Kasım tarihinde Rusya'da Galatasaray'ı konuk edecek.

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