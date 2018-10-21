Lokomotiv Moskova, sanatçı transfer etti!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova, stadyumu boyaması için sanatçı Pokras Lampas ile anlaştı.

Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova, Lokomotiv Stadyumu için sanatçı Pokras Lampas ile anlaşmaya vardı.

Pokras Lampas, Lokomotiv Stadyumu'nun girişinde yer alan yolu takım renkleri kırmızı ve yeşile boyarken ortaya güzel görüntüler çıktı.



''SANATTA YILIN TRANSFERİ''

Sanatçının 11 bin metrelik alanı grafitti ile boyacağı belirtilirken kulüpten yapılan açıklamada Rus sanatçı için ''Sanatta yılın transferi yapıldı. Lampas'ın bizi seçmesinden dolayı çok mutluyuz.'' denildi.



İşte Lokomotiv Moskova'nın stadyumunun son hali;











