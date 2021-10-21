Lokomotiv Moskova'nın Squid Game paylaşımına Galatasaray'dan yanıt

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova'nın dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisiyle yaptığı paylaşıma cevap geldi.
Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Galatasaray'ın UEFA zaferi ön plana çıkarılarak '1905 numaralı oyuncu geri döndü, oyun iptal' sözleri kullanıldı.
İşte o paylaşım:
Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Galatasaray'ın UEFA zaferi ön plana çıkarılarak '1905 numaralı oyuncu geri döndü, oyun iptal' sözleri kullanıldı.
İşte o paylaşım:
Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'nın Squid Game paylaşımına yanıt #SquidGame https://t.co/tbhmQUEWe0
— Sporx (@sporx) October 20, 2021