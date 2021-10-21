Lokomotiv Moskova'nın Squid Game paylaşımına Galatasaray'dan yanıt

Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'nın Squid Game paylaşımına yanıt geldi.

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Lokomotiv Moskova'nın Squid Game paylaşımına Galatasaray'dan yanıt
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21 Ekim 2021 01:19
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova'nın dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisiyle yaptığı paylaşıma cevap geldi.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Galatasaray'ın UEFA zaferi ön plana çıkarılarak '1905 numaralı oyuncu geri döndü, oyun iptal' sözleri kullanıldı.

İşte o paylaşım:


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