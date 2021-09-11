Lokomotiv Moskova, namağlup devam ediyor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lokomotiv Moskova, namağlup devam ediyor
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11 Eylül 2021 16:07
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Ligi 7. hafta maçında Krylya Sovetov Samara ile karşı karşıya geldi. RZD Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lokomotiv, 2-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Lokomotiv Moskova'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 80. dakikalarda François Kamano attı.

Namağlup unvanını sürdüren Lokomotiv Moskova, 7. maçında 4. galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti. Krylya Sovetov ise 7 puanda kaldı.

Lokomotiv Moskova, bir sonraki maçını UEFA Avrupa Ligi'nde yapacak ve Olimpik Marsilya'yı konuk edecek.


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