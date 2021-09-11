Lokomotiv Moskova, namağlup devam ediyor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Ligi 7. hafta maçında Krylya Sovetov Samara ile karşı karşıya geldi. RZD Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lokomotiv, 2-0'lık skorla kazandı.



İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Lokomotiv Moskova'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 80. dakikalarda François Kamano attı.



Namağlup unvanını sürdüren Lokomotiv Moskova, 7. maçında 4. galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti. Krylya Sovetov ise 7 puanda kaldı.



Lokomotiv Moskova, bir sonraki maçını UEFA Avrupa Ligi'nde yapacak ve Olimpik Marsilya'yı konuk edecek.



