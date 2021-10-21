Lokomotiv Moskova - Galatasaray saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi kanalda izlenir?

LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

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Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geleceği maç nefesleri kesecek. Galatasaray takımın Rusya deplasmanında oynayacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.Galatasaray ile Lokomotiv Moskova'nın Rusya'da karşı karşıya geleceği maç Exxen platformunda yayınlanacak. Exxen platformu içerisindeki Spor kanalında ekranlara gelecek olan maçı Galatasaraylı taraftarlar ve Türk futbolseverler merakla bekliyor.Galatasaray'da sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada sahaya çıkamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.Lokomotiv Moskova'da Murilo, Jedvaj, Rybus, Magkeev, Anton Miranchuk ve Ze Luis forma giyemeyecek.Guilherme; Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Tiknizyan; Beka Beka, Kulikov, Maradishvili; Zhemaletdinov; Anjorin, SmolovMuslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, DiagneUEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 90. müsabakasına çıkacak.Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 89 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 121 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.Lokomotiv Moskova, çıktığı son 6 resmi müsabakada galibiyet elde edemedi.Son galibiyetini Rusya Premier Lig'de 11 Eylül'deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.