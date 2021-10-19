Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 21 Ekim Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem Harald Lechner görev yapacak.



UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre Lechner'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch gerçekleştirecek.



Avusturyalı Markus Hameter ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.





İLGİLİ VİDEO