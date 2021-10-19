Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

Lokomotiv Moskova - Galatasaray mücadelesinde Avusturyalı hakem Harald Lechner görev alacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
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19 Ekim 2021 12:22
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 21 Ekim Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem Harald Lechner görev yapacak.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre Lechner'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch gerçekleştirecek.

Avusturyalı Markus Hameter ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.


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