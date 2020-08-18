Lokman Gör'ün yeni adresi Altay

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Alanyaspor'dan Lokman Gör'ü renklerine bağladı

Haber; AA
Lokman Gör'ün yeni adresi Altay
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18 Ağustos 2020 13:55
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Alanyaspor'dan Lokman Gör'le sözleşme imzaladı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 1 yıllık anlaşmaya varılan Lokman Gör'ün Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Pendikspor'da profesyonel olduktan sonra Antalyaspor, Samsunspor, Osmanlıspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Alanyaspor'da forma giydi.

 
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