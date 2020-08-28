Son olarak Lille'de forma giyen ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Fransız golcü Loicy Remy, sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşarak transfer için yola çıktığını duyurdu.Loicy Remy'nin bu paylaşımı, kendisini takip eden Türk futbolseverleri heyecanlandırdı. Sivassporlu ve Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Remy'nin paylaşımının altına "Come to Sivasspor" ve "Come to Çaykur Rizespor" yazarak transfer çağrısında bulundular.Sivasspor ile büyük oranda anlaşmaya varan Loicy Remy, Türkiye'ye geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.