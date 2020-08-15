Loic Remy'nin menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'de yeni sezon için golcü çalışmaları devam ederken sürpriz bi isim gündeme geldi.



A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Loic Remy'i transfer etmek istiyor. Bonservisi elinde olan oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi



Geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte Lille'de forma giyen Loic Remy; Lyon, Lens, Nice, Marsilya, Chelsea, Crystal Palace ve Getafe gibi takımların ardından Fransa temsilcisi Lille'de görev yaptı.



Ligde 20 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol atan Remy, iki ayrı Fransa Kupası'nda 6 müsabakada 6 kez fileleri sarsmıştı. Remy, kariyerinde 398 maçta 138 gol kaydetti.



