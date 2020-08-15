Loic Remy'nin menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği belirtilen Loic Remy'nin menajeri İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com
Loic Remy'nin menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2020 13:58
Fenerbahçe'de yeni sezon için golcü çalışmaları devam ederken sürpriz bi isim gündeme geldi.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Loic Remy'i transfer etmek istiyor. Bonservisi elinde olan oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi

Geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte Lille'de forma giyen Loic Remy; Lyon, Lens, Nice, Marsilya, Chelsea, Crystal Palace ve Getafe gibi takımların ardından Fransa temsilcisi Lille'de görev yaptı.

Ligde 20 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol atan Remy, iki ayrı Fransa Kupası'nda 6 müsabakada 6 kez fileleri sarsmıştı. Remy, kariyerinde 398 maçta 138 gol kaydetti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için