Son olarak Lille'de forma giyen ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Fransız golcü Loic Remy, sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşarak transfer için yola çıktığını duyurdu. Fransız golcü, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.Loic Remy'nin Türkiye'ye gelişiyle ilgili bu paylaşımı, kendisini takip eden Türk futbolseverleri heyecanlandırdı. Sivassporlu ve Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Remy'nin paylaşımının altına "Come to Sivasspor" ve "Come to Çaykur Rizespor" yazarak transfer çağrısında bulundular.Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile görüşen Loic Remy'nin Karadeniz ekibiyle anlaştığı ortaya çıktı. Remy'nin paylaşımı sonrası taraftarlar, heyecanlı bekleyişe başladı. Remy'nin sağlık kontrollerinde sorun çıkmaması halinde resmi imzaların atılması bekleniyor.