Loic Remy'den futbola veda kararı!

Süper Lig'de de forma giyen Loic Remy, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Loic Remy'den futbola veda kararı!
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08 Ekim 2023 16:45
Son olarak Fransız ekibi Brest'te forma giyen 36 yaşındaki forvet oyuncusu Loic Remy, flaş bir karar aldı.

Loic Remy, 36 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Remy kariyeri boyunca Nice, Marsilya, Newcastle, Crystal Palace, Chelsea, Lille, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor gibi takımların formalarını terletmişti.

Kariyeri boyunca 426 maça çıkan forvet, 145 gol ve 33 asist yapma başarısı gösterdi.

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