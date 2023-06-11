Loftus-Cheek'in transferi iptal oldu

Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Loftus-Cheek'in, Milan ile olan transfer görüşmeleri durdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Loftus-Cheek'in transferi iptal oldu
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11 Haziran 2023 17:38
Orta saha transferi planlayan Milan, bir süredir görüşmelerini devam ettirdiği Chelsea forması giyen Ruben Loftus-Cheek ile transfer görüşmelerini durdurdu. 

İtalyan basınının haberine göre, daha önce oyuncu ile görüşen ve anlaşan Sportif Direktörler Paolo Maldini ve Frederic Massara'nın görevden ayrılmaları transfer görüşmelerini durdurdu.

Kulüpteki yönetici değişimleriyle beraber hedeflerinde değiştiği belirtilirken, Milan'ın İngiliz oyuncu için 20 milyon euro'luk bonservis ödemesinden vazgeçtiği ifade edildi. 

Chelsea formasıyla 2024 yılında sözleşmesi sona erecek Loftus-Cheek'in bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Londra ekibiyle bu sezon 33 karşılaşmaya çıkan Loftus-Cheek, 2 asistlik performans sergiledi. 

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