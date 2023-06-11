Loftus-Cheek'in transferi iptal oldu

Orta saha transferi planlayan Milan, bir süredir görüşmelerini devam ettirdiği Chelsea forması giyen Ruben Loftus-Cheek ile transfer görüşmelerini durdurdu.



İtalyan basınının haberine göre, daha önce oyuncu ile görüşen ve anlaşan Sportif Direktörler Paolo Maldini ve Frederic Massara'nın görevden ayrılmaları transfer görüşmelerini durdurdu.



Kulüpteki yönetici değişimleriyle beraber hedeflerinde değiştiği belirtilirken, Milan'ın İngiliz oyuncu için 20 milyon euro'luk bonservis ödemesinden vazgeçtiği ifade edildi.



Chelsea formasıyla 2024 yılında sözleşmesi sona erecek Loftus-Cheek'in bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Londra ekibiyle bu sezon 33 karşılaşmaya çıkan Loftus-Cheek, 2 asistlik performans sergiledi.





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