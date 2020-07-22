İngiliz basını Beşiktaş ile yollarını ayırıp Liverpool'a geri dönen Loris Karius'un Montpellier'in gündeminde olduğunu iddia etti.



İddialara göre Montpellier'in yeni sezon transfer hazırlıkları arasında Alman kaleci Lloris Karius'un olduğu iddia ediliyor. Beşiktaş'ta gösterdiği yeterli olmayan performansın yanı sıra alacakları ödenmediğini gerekçe göstererek kulübü Liverpool'a geri dönen Lloris Karius'un Premier Lig şampiyonu ekip içerisinde önümüzdeki sezon yer almasının mümkün olmadığı açıklanmıştı.



Karius'a önümüzdeki sezon için tekliflerin olduğu iddia edilirken Liverpool'un Montpellier'e de 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu sunacağı da konuşulan dedikodular arasında.



27 yaşındaki Alman file bekçisi Lloris Karius Beşiktaş formasıyla çıktığı 67 maçta 95 golü kalesinde görmüş, 14 maçta kalesini gole kapamıştı.



