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LL Cool J: "Kobe, 'gangsta rap' albümü çıkarmak istiyordu!"

Ünlü hip-hop sanatçısı LL Cool J, Bill Simmons'ın The Ringer podcast'inde merhum efsane Los Angeles Lakers yıldızı Kobe Bryant'ın bir "gangsta rap" albümü yayınlamak istediğiyle ilgili komik bir hikaye anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Ünlü hip-hop sanatçısı LL Cool J, Bill Simmons'ın The Ringer podcast'inde merhum efsane Los Angeles Lakers yıldızı Kobe Bryant'ın bir "gangsta rap" albümü yayınlamak istediğiyle ilgili komik bir hikaye anlattı.

LL Cool J'e göre, bu olay 1996 veya 1997'de Bryant'ın Lakers ile çaylak sezonu sırasında olmuştu. O dönemde 18-19 yaşında olan Kobe, ünlü rapçinin kendi rap şarkısını dinlemesine izin vererek LL'in tavsiyesini istemişti. LL ise, Kobe'nin izlemesi gereken yolun bu olmadığını anlamıştı:

"Orada oturuyor ve bu şarkıları dinliyordum ve Kobe 'onun anasını s***', 'bunun da a*** k****' falan, 'bunu yapıyorum, şunu yapıyorum' falan diyordu. Dedim ki 'Kobe, yapmak istediğin şey bu olamaz bebeğim.'"

LL Cool J, Kobe'ye karşı dürüst konuşmuştu ve eski Lakers yıldızına sadece basketboluna odaklanması gerektiğini söylemişti. Anlaşıldığı üzere, Kobe'nin sözleri o kadar karanlık ve ağırdı ki LL Cool J bile albümü yayınlamaması gerektiğini düşünmüştü.

Daha sonra LL, sözlerin içeriğinin Kobe'nin çok genç kariyeri üzerinde nasıl olumsuz bir etki yaratabileceğini paylaşmaya devam etti. Bryant ise efsane rapçinin tavsiyesine kulak vermişti:

"Kobe'ye 'Yaptığın gerçekten "gangsta" işi, ve bunu yapmak istemezsin.' demiştim. Ve nihayetinde tavsiyeme uymuş gibi görünüyor. Albüm hiç çıkmadı."


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