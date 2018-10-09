Ljajic'in formsuzluğun sebebi belli oldu



6 MAÇTA SADECE 1 ASİSTİ VAR

Kara Kartal'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Adem Ljajic, önceki akşam Konyaspor'la oynanan Spor Toto Süper Lig mücadelesine 11'de başlamıştı.75 dakika sahada kalan ancak varlık gösteremeyen Sırp asıllı Boşnak oyuncunun, sağlık sorunları sebebiyle etkisiz olduğu öğrenildi.Malmö deplasmanında soğuk algınlığına yakalanan ve Konya karşısına serum tedavisi sonrasında çıkan Ljajic'in, mücadele sonrasında ilaç tedavisinin sürdüğü bildirildi.Kartal'da Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından ilk olarak 15 Eylül'de Yeni Malatyaspor ile Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada ilk 11'de şans verilen Sırp 10 numara, şu ana kadar ligde çıktığı 4 maçta 3'ü ilk 11'de olmak üzere 276 dakika görev yaptı. Ljajic, son Atiker Konyaspor deplasmanında olduğu gibi 4 maçın hiçbirinde ne gol atıp ne de asist yaparak, takıma katkı veremedi. Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'a karşı 78 dakika süre alıp, 1 asist yapan 27 yaşındaki oyuncu, Malmö deplasmanında da 70 dakika sahada kalmış ancak varlık gösterememişti.