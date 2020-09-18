Ljajic'e "Göreve hazır ol!" mesajı

Antalyaspor karşılaşmasında orta sahayı Atiba-Dorukhan-Mensah şeklinde kurmayı planlayan Beşiktaş teknik heyeti, Adem Ljajic'le de özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Ljajic'e 'Göreve hazır ol!' mesajı
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18 Eylül 2020 11:38
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi ilk 11 için Adem Ljajic de gündeme geldi.

Sergen Yalçın'ın yokluğunda takımın başında olan yardımcı antrenör Murat Şahin'in, Ljajic'le yaptığı konuşmada, "Göreve hazır ol. Hücumdaki yaratıcılığına ihtiyaç duyacağız" dediği öğrenildi.

Forvet arkası bölgesi için Mensah ile Ljajic arasında rekabet var.

 



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