"MAÇ MAÇ BAKACAĞIZ"



"SERGEN HOCA'DAN KOPYA ÇEKİYORUM"

"ANTRENMANLAR ÇOK YORUCU"



Beşiktaş'ın 10 numarası, kulübe verdiği röportajda önemli özeleştiriler yaptı. Geçen sezona göre kötü bir performans sergilediğini itiraf eden Ljajic, "Bu sezon genel olarak bekleneni karşılayamadığımın da farkındayım ancak şöyle de bir şey var: Ben de kendi kendimi sorgulayan bir karaktere sahibim ve kendimden çok daha fazlasını bekliyorum. Ufak tefek sakatlıklarım oldu ve bu sebeple yüzde yüz fizik olarak kendimi bulamadım. Ancak tüm bunlara rağmen çok da kötü değilim" diye konuştu.Yıldız futbolcu, kalan 8 haftadan umutlu olduklarını da şu sözlerle dile getirdi: "Kesinlikle matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Beşiktaş gibi takımların hedefi her zaman bitirebileceği yerin en üstünde bitirmektir. Sahaya çıkacağız ve ilk andan itibaren kazanarak ilerlemek istiyoruz. 8 maçlık süreç bile olsa maç maç bakmak lazım. Çıkacağız ve hepsini kazanmaya çalışacağız. Seyircimiz var gibi konsantre olacağız. Bu duruma katlanmak zorundayız. Seyircisiz maçların avantaj ve dezavantajları olacaktır.""Sergen Hoca'nın frikik konusunda yeteneği ortada ama aramızda bir fark var. O solaktı ben sağ ayaklıyım. Kesinlikle kendisinden öğreneceğim hatta kopyalayıp çalacak şeylerim olduğunu düşünüyorum. Frikik konusunda kendisinden bir şeyler öğreniyorum.""Şu anda fizik kondisyon olarak yüklemeler yapıyoruz. Bu yüklemelerin faydasını önümüzdeki 8 maçta almak istiyoruz. Antrenmanlar yüksek tempoda ve yorucu geçiyor ama şu anda olması gereken de tam olarak bu."