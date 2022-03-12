Beşiktaş'ta kadro dışı konumda bulunan Adem Ljajic, ara transfer döneminde kapısından döndüğü Başakşehir'e sezon sonunda katılmayı planlıyor.



Beşiktaş'taki alacaklarını istemesi sebebiyle devre arasında ayrılık talebi kabul edilmeyen Sırp futbolcunun sezonun tamamlanması sonrasında Başakşehir'e transfer olacağı kaydedildi.



CEZAYA İTİRAZ ETTİ



Sezon başından bu yana kadro dışı olan Ljajic, kulübün noter ile gerçekleştirdiği tutanağa itiraz etti ve cezayı hak edecek bir şey yapmadığını söyledi. Antrenmanda sakatlandığını ileri sürerek birçok antrenman programına uymayan Ljajic, sezon başında yönetimin önerdiği 800 bin Euro'yu kabul etmemişti.





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