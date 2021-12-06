Ljajic kulüp aradığını Beşiktaş'a bildirdi!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden olan Sırp futbolcu Adem Ljajic ve menajeri Fali Ramadani'nin, siyah-beyazlı yönetimle görüşerek kulüp aradıklarını bildirdiği belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ljajic kulüp aradığını Beşiktaş'a bildirdi!
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06 Aralık 2021 12:26
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'a yıllık maliyeti 6.8 milyon euro...

Devre arasında 4 ismi de göndermek isteyen siyah-beyazlı yönetim, öncelikli olarak Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile görüştü. Ramadani, kulüp aradıklarını belirterek kendilerinin de ayrılmayı düşündüklerini Beşiktaş'a iletti.

Yıllık ücreti 3.4 milyon euro olan 30 yaşındaki oyuncu, sezon başında PAOK ile Salernitana'dan gelen teklifleri reddetmişti. 


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