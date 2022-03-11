Ljajic kulübün verdiği cezaya itiraz etti

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden olan Ljajic'in kulübün kendisine verdiği cezaya itiraz ettiği öğrenildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Ljajic kulübün verdiği cezaya itiraz etti
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11 Mart 2022 08:57
Sezon başından bu yana kadro dışı olan Ljajic, kulübün noter ile gerçekleştirdiği tutanağa itiraz etti ve cezayı hak edecek bir şey yapmadığını söyledi. Antrenmanda sakatlandığını ileri sürerek birçok antrenman programına uymayan Ljajic, sezon başında yönetimin önerdiği 800 bin Euro'yu kabul etmemişti.

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Beşiktaş'ta Ljajic dışında Lens, Douglas ve N'Skala da kadro dışı bırakılmıştı. Yönetim bu isimlere "Kulüp bulup giderseniz size her türlü kolaylığı sağlarız" demesine karşın hepsi de sözleşmelerini tamamlayacaklarını belirtmişlerdi.

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