Ljajic 4 milyon €'yu elinin tersiyle itti

3.4 milyon Euro'luk maaşıyla takımın en fazla kazanan ismi olan Domagoj Vida, birçok teklif almasına rağmen bunları kabul etmedi ve Beşiktaş yönetiminin ayrılık isteğine rağmen takımda kalmayı seçti.



Son olarak Adem Ljajic için de Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir teklif geldi.



Beşiktaş, Arap kulübü ile anlaşma sağladı. Yıllık 3.2 milyon Euro maaş kazanan Ljajic ise gelen öneri 4 milyon Euro olsa da Vida'ya benzer şekilde "Beşiktaş'ta devam" dedi.



