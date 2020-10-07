Ljajic 4 milyon €'yu elinin tersiyle itti

Adem Ljajic için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir teklif gelirken oyuncu geri çevirdi.

Haber; Sabah
Ljajic 4 milyon €'yu elinin tersiyle itti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2020 09:07
3.4 milyon Euro'luk maaşıyla takımın en fazla kazanan ismi olan Domagoj Vida, birçok teklif almasına rağmen bunları kabul etmedi ve Beşiktaş yönetiminin ayrılık isteğine rağmen takımda kalmayı seçti.

Son olarak Adem Ljajic için de Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir teklif geldi.

Beşiktaş, Arap kulübü ile anlaşma sağladı. Yıllık 3.2 milyon Euro maaş kazanan Ljajic ise gelen öneri 4 milyon Euro olsa da Vida'ya benzer şekilde "Beşiktaş'ta devam" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için