Liya isminin anlamı nedir? Tarkan'ın kızının adı nedir? Liya adı Kuran-ı Kerim'de var mı?

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Liya'nın anlamı "Sabırlı, Sabrın en iyisi, sabrın en güzeli, en sabırlı" anlamına gelmektedir. Liya ismi Kuran-ı Kerim de geçmemektedir. Arapça kökenli bir isim olan Liya, kız çocuklarına verilmektedir. Tarkan'ın bebeğine ismini verdiği Liya ismi bundan sonra sıkça popüler olacaktır. Daha önce bir çok ünlü isim yeni isimler koymuş ve o isimler oldukça popüler olmuştu.Türkiye'nin yıldızı megastar Tarkan'ın kızı dünyaya geldi. Geçtiğimiz yıllarda Pınar Tevetoğlu ile dünyaevine giren Tarkan'ın bebekleri dünyaya geldi.Tarkan, doğum sancıları başlayan eşi Pınar Tevetoğlu'nu apar topar hastaneye kaldırdı.Almanya'daki Moers Bethanien Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Pınar Tevetoğlu bugün doğum yaptı. Temmuz sonu dünyaya gelmesi beklenen Liya, dünyaya geldi.2016 yılında Pınar Dilek ile dünya evine giren Tarkan, baba olacağını sosyal medya hesabından açıkladı. Tarkan haberi, 'Uzun zamandır eşimin hamile olduğu yazılıp çiziliyor... Evet, baba oluyorum' sözleriyle duyurdu.Tarkan mutlu haberi verdiği videosunda şunları söyledi: "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar; 'Doğru mu, değil mi?' 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."Megastar Tarkan'ın evlilik kararı aldığı sevgilisi Pınar Dilek Almanya Duisburg'da dünyaya geldi. 30 yaşında olan Pınar Dilek, Elazığ'lı anne ve Şanlıurfa'lı babanın kızıdır. Küçüklüğünden beri büyük bir Tarkan hayranı olduğu ortaya çıkan Pınar Dilek, beş yıl önce Tarkan'ın Almanya konseri sonrasında ünlü sanatçı ile tanışmış ve arkadaşlık ile başlayan ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüş. 2016 yılı için Tarkan ile evleneceği gündeme gelince medyanın ilgisini üzerine çekti.Doğum yeri: Almanya (Duisburg)Boyu: 1.57Tarkan Tevetoğlu veya kısaca Tarkan Türk şarkıcı, şarkı sözü yazarı, besteci, yapımcı ve aranjör.Batı Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletindeki Alzey kasabasında doğup büyüdü, 1986'da ailesiyle beraber Türkiye'ye geldi ve müziğe çocukluk yıllarında başlayan ilgisi sonucunda, lise hayatına başladığı Karamürsel'de ilk müzik eğitimini almaya başladı. İlerleyen yıllarda İstanbul Plak şirketinin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanışarak şirket ile bir albüm anlaşması imzaladı.Tarkan, 1992'nin son aylarında ilk stüdyo albümü Yine Sensiz'i, piyasaya sürdü ve albümdeki "Kıl Oldum" şarkısıyla çıkış yaptı. 1994'te yayımladığı ikinci stüdyo albümü Aacayipsin ve 1997'de yayımladığı üçüncü stüdyo albümü Ölürüm Sana ile ticari başarı yakaladı. Ölürüm Sana albümünden çıkan "Şımarık" single'ı, birçok ülkenin ulusal listesine giriş yaptı. 1998'de Universal Music Group ile anlaşma imzaladı. 1999'da piyasaya sürdüğü toplama albümü Tarkan, çeşitli ülkelerden platin ve altın sertifikalar kazandı. 2001'de yayımladığı dördüncü stüdyo albümü Karma'daki "Kuzu Kuzu, "Hüp" ve "Verme" şarkılarını kliplendirdi. İki yıl sonra çıkan Dudu albümüyle yeniden ticari başarı yakaladı, 2006'da Come Closer adlı ilk İngilizce albümüyle bazı Avrupa listelerine giriş yaptı. "Bounce" ve "Start the Fire", albümden çıkan single'lar oldu. Tarkan, bir yıl sonra, altıncı stüdyo albümü Metamorfoz'u yayımladı. Albümdeki şarkıların sözleri, Türk Dil Kurumu tarafından takdir edildi. 2010 yılında yedinci stüdyo albümü Adımı Kalbine Yaz dinleyiciyle buluştu ve Türkiye'de yılın en çok satan albümü oldu.Müzikal projelerinin yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Tarkan, Türk basını tarafından Megastar, dünya basını tarafından Popun Prensi ve Boğazın Prensi olarak anılmaktadır. Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde albüm satmıştır ve ödülleri arasında, on dört Kral Müzik Ödülü, altı Altın Kelebek Ödülü ile bir Dünya Müzik Ödülü bulunmaktadır.