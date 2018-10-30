Liverpool'un yıldızından hamile kadına flaş mesaj!

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İngiliz sağ bek'un 7 aylık hamile bir kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.Trent Alexander-Arnold'un Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası sırasında İngiliz kadınla mesajlaştığı görüntüler basına sızdırıldı.İngiliz kadın taraftar, Alexander-Arnold'a ''7 aylık hamileyim ve eşime ilk babalar günü hediyesi vermek istiyorum. Eşim Liverpool taraftarı ve favori oyuncusu sensin. Eğer ona bir mesaj gönderebilirsen çok sevinir.'' şeklinde mesaj attı. Trent Alexander-Arnold ise taraftara cevap olarak ''Snapchat hesabın var mı?'' dedi ve bu sorudan sonra olayın boyutu bir anda değişti.Genç futbolcu, numarası aldığı kadına ''Eğer hamile eşi ile birlikte olursam kocan mutlu olur mu? Onun hamile eşiyle birlikte olabilir miyim?'' şeklinde cinsel içerikli bir mesaj yazdı. Kadın taraftar ise ''Tabii ki hayır. Ben eşime çok sadığım. Eşim senin büyük bir hayranın. Bu mesajından dolayı hiç kötü hissetmiyor musun?'' dedi.Liverpool'un başarılı futbolcusu ise ''Hayır. Bir sürü kadınla mesajlaşıyorum ama hamile olan tek sensin.'' cevabı verdi.