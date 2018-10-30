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Liverpool'un yıldızından hamile kadına flaş mesaj!

Liverpool'un İngiliz futbolcusu Trent Alexander-Arnold'un 7 aylık hamile bir kadına attığı mesajlar şok etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Liverpool'un yıldızından hamile kadına flaş mesaj!
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30 Ekim 2018 19:25
Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'un 7 aylık hamile bir kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

Trent Alexander-Arnold'un Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası sırasında İngiliz kadınla mesajlaştığı görüntüler basına sızdırıldı.

İngiliz kadın taraftar, Alexander-Arnold'a ''7 aylık hamileyim ve eşime ilk babalar günü hediyesi vermek istiyorum. Eşim Liverpool taraftarı ve favori oyuncusu sensin. Eğer ona bir mesaj gönderebilirsen çok sevinir.'' şeklinde mesaj attı. Trent Alexander-Arnold ise taraftara cevap olarak ''Snapchat hesabın var mı?'' dedi ve bu sorudan sonra olayın boyutu bir anda değişti.

''HAMİLE EŞİYLE BİRLİKTE OLACAK MIYIM?''

Genç futbolcu, numarası aldığı kadına ''Eğer hamile eşi ile birlikte olursam kocan mutlu olur mu? Onun hamile eşiyle birlikte olabilir miyim?'' şeklinde cinsel içerikli bir mesaj yazdı. Kadın taraftar ise ''Tabii ki hayır. Ben eşime çok sadığım. Eşim senin büyük bir hayranın. Bu mesajından dolayı hiç kötü hissetmiyor musun?'' dedi.

Liverpool'un başarılı futbolcusu ise ''Hayır. Bir sürü kadınla mesajlaşıyorum ama hamile olan tek sensin.'' cevabı verdi.







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