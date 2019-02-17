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Liverpool'un yakın markajındaki üç Trabzonsporlu

Liverpool scout ekibi, Trabzonspor'un genç yıldızları Arda Akbulut, Abdülkadir Ömür ve Behlül Aydın'ı yakın takibe aldı.

Liverpool'un yakın markajındaki üç Trabzonsporlu
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17 Şubat 2019 13:39
Galatasaray maçını izlemek için İstanbul'a gelen Liverpool scoutunun yaptığı açıklamalar sonrasında Trabzonspor'un genç kalecisi Arda Akbulut bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Liverpool'un yanı sıra Arda için Benfica, Ajax, PSV, Anderlecht, Club Brugge'un Türkiye'den yere scoutlar ve medya takip uzmanlarıyla temas kurdukları bildirildi.

Klopp'ün ekibi Liverpool'un Doğu Avrupa temsilcisi de olan Türk scoutun ayrıca medya takibi yaptığı, Arda için okulundan dersleri hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Liverpool'un aynı süreci uzun süredir ilgilendiği Abdülkadir Ömür için sürdürdüğü ayrıca genç oyunculardan Behlül Aydın'ın da Liverpool'un izlemesinde olduğu bildirildi.

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