'Liverpool'un şansını azaltsa da Messi'yi Premier Lig'de görmeliyiz'

Futbol yorumcusu ve Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Arjantinli Lionel Messi'yi Premier Lig'de görmek istiyor.



Carragher, Liverpool için şanslarını zora sokmak anlamına gelse de Arajntinli süper yıldızın Premier Lig yarışında olması gerektiğini düşünüyor.



"PREMIER LİG'E GELMELİ"



Jamie Carragher açıklamasında; "Messi'yi Premier Lig'de görmek istiyorum. Manchester City'e gelmesi halinde bu durum Liverpool'un şampiyonluk şansını düşürecek olsa bile, istiyorum." dedi.



Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde Barcelona'da bir sezon daha kaldıktan sonra takıma veda edeceğini açıkladı. Arjantinlinin sıradaki adresinin eski hocası Pep Guardiola'nın takımı Manchester City olması bekleniyor.



