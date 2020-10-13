Liverpool'un sahiplerinden 6.6 milyar avroluk yatırım

2010 yılında İngiliz devi Liverpool'u bünyesine katan FSG (Fenway Sports Group), büyümeye devam ediyor. 2001 yılında kurulan şirket, beyzbol efsanesi Billy Beane'nin yer aldığı grup olan RedBall'u satın almak için harekete geçti.



Liverpool'un sahipleri, Billy Beane'nin de yürütülmesine yardımcı olacağı bir Avrupa futbolu imparatorluğu kurmak istiyor.



Grup, RedBall için 6.6 milyar avroyu (61.3 milyar TL) gözden çıkardı. Anlaşma ile iki şirket birleşecek ve RedBall borsada halka açılacak. RedBall'un yeni şirketteki hissesi yüzde 25'in altında olacak.



YENİ KULÜPLER ALINACAK



The Wall Street Journal; Moneyball yaklaşımıyla ünlü olan beyzbol efsanesi Billy Beane'nin, yeni girişime odaklanabilmek için Oakland Athletics'teki görevinden istifa edeceğini doğruladı.



FSG'nin Liverpool'un yanı sıra MLB takımı Boston Red Sox'ın da sahibi olması Beane'nin burada görev alacağı iddialarına neden olmuştu. Ancak yeni girişimde Beane'nin görevi, Avrupa'da yeni kulüpler satın almayı da içeren futbol girişimleri kurma sorumluluğu olacak.







