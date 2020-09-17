Liverpool'un eski golcüsünden Menemenspor'a cevap

TFF 1. Lig'de sezona Altınordu karşısında aldığı yenilgiyle başlayan Ekol Göz Menemenspor, transfer harekatına hız verdi.



Sarı-lacivertliler, bonservisi Süper Lig ekibi Göztepe'de olan eski oyuncusu Samed Ali Kaya ile prensip anlaşmasına varırken golcü transferinde de yeniden Michael Ngoo'yu da gündemine aldı. Son olarak Arnavutluk ekibi Tirana'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki golcü oyuncuya bir kez daha teklif götüren sarı-lacivertli yönetim, bu girişimden olumlu sonuç almayı planlıyor.



Daha önceki görüşmelerde anlaşma zemini bulamayan yönetim bu kez Nijeryalı oyuncuya daha cazip bir teklif sundu. Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden teklif alan Ngoo, Menemen yönetiminde n düşünmek için süre istedi.



GOLCÜ NGOO LİVERPOOL'DA YETİŞTİ



İNGİLİZ devi Liverpool altyapısından yetişen 27 yaşındaki golcü A takımda forma şansı bulamazken İskoçya'da Heart ve Kilmarnock, İngiltere'de de Walsall ve Bromley, Oldham Athletic'de görev yaptı.







