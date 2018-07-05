LIVERPOOL'DAN VIDA TEKLİFİ!

GÜNEŞ GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Beşiktaş'ın geçen sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hırvat stoper, Domagoj Vida elden uçmak üzere. İngiliz ekiplerinin uzun süredir gözetimi altında bulunan Vida'nın, Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansın ardından alıcıları da arttı.Daha önce İngiliz takımları Everton ve Liechester City'nin takibinde olan oyuncuya bu kez Liverpool'un teklifte bulunduğu öğrenildi. Kloop'un çalıştırdığı İngiliz ekibi, savunmasında bulunan Dejan Lovren'in yanına Vida'yı monte ederek daha uyumlu bir defans hattı oluşturmayı planlıyor. İki oyuncunun Hırvatistan Milli Takım'ın da ortaya koyduğu performans, Liverpool'da da aynı başarıyı göstereceklerine dair bir işaret olarak nitelendiriliyor.Everton'ın 10 milyon euro, Liechester Ctiy'nin ise 12 milyon euro verdiği Vida'ya, Liverpool'un ise 13 milyon Pound (80 milyon TL) önerdiği belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi de bu teklife sıcak bakıyor.Kartal, Vida'yı satarsa hem yüksek bir maliyetten kurtulacak hem de mali sıkıntılarını çözme konusunda iyi bir kazanç elde edecek. Ancak Teknik Direktör Şenol Güneş, Vida'nın gitmesine kesinlikle karşı. Güneş basın toplantısında da "Bu sezon stoperde Vida ve Pepe oynayacak" diyerek kamuoyuna bu mesajı vermişti. Ancak yönetim Güneş gibi düşünmüyor, "Değerini bulan her futbolcu satılır. Şimdi satma zamanı" ilkesiyle hareket ediyor.