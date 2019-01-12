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Liverpool'u ipten Salah aldı!

Premier Lig'in lideri Liverpool, çok zorlandığı Brighton deplasmanında Muhammed Salah'ın attığı golle 1-0 galip geldi.

Kaynak: Sporx.com
Liverpool'u ipten Salah aldı!
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12 Ocak 2019 19:54
Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, deplasmanda Brighton ile karşılaştı. Lider Liverpool, çok zorlandığı maçta 3 puanı Muhammed Salah'ın golüyle aldı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Brighton deplasmanında beklenenden daha çok zorlanan Liverpool'a galibiyeti getiren tek gol, 50. dakikada penaltıdan Muhammed Salah'tan geldi.

Bu galibiyetin ardından 22. maçında 18. galibiyetini alan Liverpool, puanını 57'ye çıkarttı ve liderliğini devam ettirdi. Brighton ise 3 maç sonra kaybetti ve 26 puanla 13. sırada kaldı.

Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Brighton ise Manchester United deplasmanına gidecek.

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