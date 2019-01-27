Liverpool'u Fortnite korkusu sardı!
Liverpool CEO'su Peter Moore, Fortnite gibi oyunlar nedeniyle genç taraftarları kaybetme korkusu yaşadığını belirtti.
Premier Lig'in zirvesinde yer alan Liverpool'da CEO Peter Moore, daha çok taraftara sahip olmak için artık tek rakiplerinin diğer takımlar olmadığını, Fortnite gibi oyunların da kendileri için rakip olduğunu söyledi.
Aynı zamanda SEGA ve Microsoft'ya yönetim kurulunda yer alan Peter Moore, ''90 dakika çok uzun bir zaman. Tribüne baktığımda Y kuşağı adamlar, bin yıllık adamlar görüyorum. Liverpool CEO'su olarak yeni jenarasyonun statlara gelmeyeceği konusunda endişeliyim. Eğer teknolojik yenilikler yapmazsak kulüp, taraftar kaybedecek. Günde 24 saat var. Fortnite oynamak için uzun bir süre...'' sözlerini kullandı.
Liverpool, 2018'de Avrupa'nın sosyal medyada en çok etkileşim alan 5. takımıydı. Listede Barcelona zirvede yer alırken, Real Madrid 2, Manchester United 3 ve Juventus 4. sırada bulunuyordu.
Aynı zamanda SEGA ve Microsoft'ya yönetim kurulunda yer alan Peter Moore, ''90 dakika çok uzun bir zaman. Tribüne baktığımda Y kuşağı adamlar, bin yıllık adamlar görüyorum. Liverpool CEO'su olarak yeni jenarasyonun statlara gelmeyeceği konusunda endişeliyim. Eğer teknolojik yenilikler yapmazsak kulüp, taraftar kaybedecek. Günde 24 saat var. Fortnite oynamak için uzun bir süre...'' sözlerini kullandı.
Liverpool, 2018'de Avrupa'nın sosyal medyada en çok etkileşim alan 5. takımıydı. Listede Barcelona zirvede yer alırken, Real Madrid 2, Manchester United 3 ve Juventus 4. sırada bulunuyordu.
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