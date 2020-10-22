Liverpool'u Ajax'lı Tagliafico güldürdü

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Ajax deplasmanıan çıkan Liverpool, Nicolas Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Liverpool'u Ajax'lı Tagliafico güldürdü
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21 Ekim 2020 23:42
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Hollanda temsilcisi Ajax ile İngiliz ekibi Liverpool karşı karşıya geldi. Amsterdam Arena'da oynan karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.

Liverpool, Hollanda deplasmanında galibiyete Nicolas Tagliafico'nun 35. dakikadaki ters vuruşuyla ulaştı.

Virgil van Dijk'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta savunmada zaman zaman sıkıntılar yaşayan Liverpool, 3 puana ulaşmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda gelecek hafta Ajax, Atalanta'ya konuk olacak. Liverpool, Midtjylland'ı ağırlayacak.



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