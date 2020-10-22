Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Hollanda temsilcisi Ajax ile İngiliz ekibi Liverpool karşı karşıya geldi. Amsterdam Arena'da oynan karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.
Liverpool, Hollanda deplasmanında galibiyete Nicolas Tagliafico'nun 35. dakikadaki ters vuruşuyla ulaştı.
Virgil van Dijk'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta savunmada zaman zaman sıkıntılar yaşayan Liverpool, 3 puana ulaşmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda gelecek hafta Ajax, Atalanta'ya konuk olacak. Liverpool, Midtjylland'ı ağırlayacak.
Liverpool, Hollanda deplasmanında galibiyete Nicolas Tagliafico'nun 35. dakikadaki ters vuruşuyla ulaştı.
Virgil van Dijk'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta savunmada zaman zaman sıkıntılar yaşayan Liverpool, 3 puana ulaşmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda gelecek hafta Ajax, Atalanta'ya konuk olacak. Liverpool, Midtjylland'ı ağırlayacak.