Liverpoollu Lovren'in yeni adresi belli oluyor!

Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool'da Dejan Lovren, Rus ekibi Zenit'e transfer oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Liverpoollu Lovren'in yeni adresi belli oluyor!
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26 Temmuz 2020 17:27
Liverpool'un Hırvat stoperi Dejan Lovren 6 sezonun ardından İngiliz ekibinden ayrılıyor. 31 yaşındaki stoper oyuncusunun yakında Rus ekibi Zenit'e imza atması bekleniyor.

Tecrübeli stoper imzalar atılırsa yeni takımından sezon başına 8.5 milyon avro kazanacak ve bu rakama ayrıca bonuslar da eklenecek. Lovren'in imzayı 3 yıllık olarak atması bekleniyor.

Zenit'in Lovren için Liverpool'a 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Dejan Lovren'in adı daha önce de Premier Lig ve Serie A'daki takımlarla da anılıyordu.

31 yaşındaki Lovren, bu sezon Liverpool ile 15 resmi maça çıktı. Hırvat stoper bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.



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