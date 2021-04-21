Liverpool'lu futbolcular; 'Süper Lig'i istemiyoruz'

"Sevmedik, gerçekleşmesini istemiyoruz. Bizim duruşumuz budur. Bu futbol kulübüne ve taraftarlarına koşulsuz ve şartsız bağlıyız."

🇹🇷 Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Süper Lig'i istemediklerine yönelik bildiriyi sosyal medya hesabından paylaştı.



"Sevmedik, gerçekleşmesini istemiyoruz. Bizim duruşumuz budur. Bu futbol kulübüne ve taraftarlarına koşulsuz ve şartsız bağlıyız." https://t.co/dIEdtlQ4j6



— Sporx (@sporx) April 20, 2021

Liverpool kaptanı Jordan Henderson, futbolcular adına ortak bir bildiri yayımladı ve yeni kurulacak Süper Ligi istemediklerini açıkladı.Liverpool'da oynayan futbolcuların bildirisindeifadeleri kullanıldı.Liverpool forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, kulüplerinin de içinde yer aldığı "Avrupa Süper Ligi" projesini oyuncular olarak istemediklerini belirten bildiriyi sosyal medyada paylaştı.Öte yandan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp da kısa bir süre önce "Süper Lig olayı sadece para! Sadece para, başka bir şey değil" açıklamasını yapmıştı.