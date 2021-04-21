Liverpool'lu futbolcular; "Süper Lig'i istemiyoruz"

Liverpool'da forma giyen futbolcular, Süper Lig'i istemediklerine yönelik açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Liverpool'lu futbolcular; 'Süper Lig'i istemiyoruz'
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21 Nisan 2021 00:21
Liverpool kaptanı Jordan Henderson, futbolcular adına ortak bir bildiri yayımladı ve yeni kurulacak Süper Ligi istemediklerini açıkladı.

Liverpool'da oynayan futbolcuların bildirisinde "Sevmedik, gerçekleşmesini istemiyoruz. Bizim duruşumuz budur. Bu futbol kulübüne ve taraftarlarına koşulsuz ve şartsız bağlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Liverpool forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, kulüplerinin de içinde yer aldığı "Avrupa Süper Ligi" projesini oyuncular olarak istemediklerini belirten bildiriyi sosyal medyada paylaştı.

Öte yandan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp da kısa bir süre önce "Süper Lig olayı sadece para! Sadece para, başka bir şey değil" açıklamasını yapmıştı.



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