Liverpool'dan bir flaş transfer daha

Sol beke Olympiakos'tan Tsimikas ve orta sahaya Bayern Münih'ten Thiago'yu alan Liverpool, bir flaş transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.



Sky Sports'un haberine göre Premier Lig'in son şampiyonu, Wolverhampton'dan 23 yaşındaki forvet Diogo Jota için anlaşmayı tamamladı.



Liverpool'un, bu transfer karşılığında Wolverhampton'a 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.



2018'de Atletico Madrid'den 14 milyon euroya transfer olduğu Wolverhampton'da 1 yıl da kiralık olmak üzere 3 yıldır mücadele veren Jota, 131 maçta 44 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.



