Liverpool'dan açıklama: "Ozan Kabak ile ilgilenmiyoruz"

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile adı anılan Ozan Kabak için Ada'dan açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Liverpool'dan açıklama: 'Ozan Kabak ile ilgilenmiyoruz'
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21 Eylül 2020 17:52
Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak için İngiltere'den açıklama geldi.

Liverpool'un transfer gündeminde olduğu iddia edilen milli futbolcu için Kırmızılar'dan açıklama geldi.

The Athletic'e konuşan Liverpool yetkilileri, Ozan Kabak transferinin gündemlerinde olmadığını belirtti. Transferi düşünmeyen Liverpool'da Jürgen Klopp'un Fabinho'yu 4. stoper olarak gördüğü dile getirildi.

20 yaşındaki savunma oyuncusu, henüz ilk haftası oynanan Bundesliga'da sahaya çıktı ve 90 dakika oyunda kaldı.



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