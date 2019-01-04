Liverpool'dan Abdülkadir Ömür'e 109 milyon TL

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür'e, İngiliz devi talip oldu.Roma'nın da transfer listesinde bulunan Abdülkadir için İngiliz basını, Liverpool'un görüşmelere başladığını ve 27 milyon poundluk (190 milyon TL) bir teklif sunduğunu bildirdi. İngiliz basını, 'Trabzonspor'un dahi oyuncusu Liverpool için bir fark yaratabilir' yorumunda bulundu.Abdülkadir Ömür'ün iki ayağını da kullanabildiği, hem 10 numara pozisyonunda hem de kanatlarda oynayabildiği belirtilen haber yorumda,değerlendirmesi yapıldı.