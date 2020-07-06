Liverpool'dan 17 yaşındaki Elliott'a profesyonel sözleşme!

Liverpool, genç futbolcusu Elliott'a profesyonel sözleşme imzalattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Lfc.com
Liverpool'dan 17 yaşındaki Elliott'a profesyonel sözleşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2020 21:04
İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, 17 yaşındaki Harvey Elliott ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç İngiliz oyuncunun kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeyi imzalayıp geleceğini Liverpool'a bağladığı duyuruldu.

Futbola başladığı Fulham'da 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı forma giyen Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.

Geçen yıl Liverpool'a katılan genç oyuncu, bu sezon 2 lig maçına sonradan dahil olarak forma giymişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için