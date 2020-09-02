Liverpool'da oynadı, Menemenspor alıyor

Menemenspor, uzun süredir temasta olduğu golcü Michael Ngoo'yu alıyor

, Fotoğraf; lcfc.com
Liverpool'da oynadı, Menemenspor alıyor
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02 Eylül 2020 13:42
TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyon kampında sürdüren Menemenspor, uzun süredir temasta olduğu golcü Michael Ngoo'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor

Menemenspor aradığı golcüyü Arnavutluk'ta buldu. Liverpool altyapısında yetişen 27 yaşındaki Michael Ngoo ile anlaşmaya vardı

Son olarak Arnavutluk ekibi Tirana'da forma giyen 27 yaşındaki golcüyle tüm pürüzlerin giderildiği belirlendi

Ngoo geçen sezon Tirana'da 31 lig maçında 13 gol atmıştı

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