Liverpool'da oynadı, Menemenspor alıyor

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyon kampında sürdüren Menemenspor, uzun süredir temasta olduğu golcü Michael Ngoo'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor
Menemenspor aradığı golcüyü Arnavutluk'ta buldu. Liverpool altyapısında yetişen 27 yaşındaki Michael Ngoo ile anlaşmaya vardı
Son olarak Arnavutluk ekibi Tirana'da forma giyen 27 yaşındaki golcüyle tüm pürüzlerin giderildiği belirlendi
Ngoo geçen sezon Tirana'da 31 lig maçında 13 gol atmıştı
Menemenspor aradığı golcüyü Arnavutluk'ta buldu. Liverpool altyapısında yetişen 27 yaşındaki Michael Ngoo ile anlaşmaya vardı
Son olarak Arnavutluk ekibi Tirana'da forma giyen 27 yaşındaki golcüyle tüm pürüzlerin giderildiği belirlendi
Ngoo geçen sezon Tirana'da 31 lig maçında 13 gol atmıştı