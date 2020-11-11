Liverpool'da kabus büyüyor: Bir sakat daha

Liverpool'da Virgin van Dijk'ın ardından partneri Joe Gomez de ciddi bir sakatlık yaşadı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Liverpool'da kabus büyüyor: Bir sakat daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2020 17:53
Liverpool'un bu sezon ortaya çıkan sakatlık kabusu her hafta büyümeye devam ediyor.

Dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Virgil van Dijk'ın sezonu kapatmasının ardından stoperdeki partneri Joe Gomez de sakatlandı.

İngiltere Milli Takımı kampında sakatlanan Gomez'in ciddi bir sakatlığının olduğu ancak ne zaman döneceğinin henüz netleşmediği bildirildi.

SAKATLIK LİSTESİ GENİŞLİYOR

Liverpool'da Van Dijk ve Gomez'den önce, defansa çekilen Fabinho da sakatlanmış ve geçtiğimiz hafta sağ bek Trent Alexander-Arnold'un da 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Liverpool'un şu anda elinde kalan tek stoper olan Joel Matip, sakatlıklar yaşadığı bir önceki sezonda 13 maçta oynadı, bu sezon ise 3 maça çıktı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için