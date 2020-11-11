Liverpool'da kabus büyüyor: Bir sakat daha

SAKATLIK LİSTESİ GENİŞLİYOR

İngiltere Milli Takımı'nda görev yapan Liverpoollu futbolcu Joe Gomez sakatlandı. Liverpool'un sakatlık listesi;



🤕 Joe Gomez

🤕 Virgil Van Dijk

🤕 Alexander-Arnold

🤕 Thiago

🤕 Fabinho

🤕 Alex Oxlade-Chamberlain pic.twitter.com/s4JnvNvYEr



— Sporx (@sporx) November 11, 2020

'un bu sezon ortaya çıkan sakatlık kabusu her hafta büyümeye devam ediyor.Dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Virgil van Dijk'ın sezonu kapatmasının ardından stoperdeki partneri Joe Gomez de sakatlandı.İngiltere Milli Takımı kampında sakatlanan Gomez'in ciddi bir sakatlığının olduğu ancak ne zaman döneceğinin henüz netleşmediği bildirildi.Liverpool'da Van Dijk ve Gomez'den önce, defansa çekilen Fabinho da sakatlanmış ve geçtiğimiz hafta sağ bek Trent Alexander-Arnold'un da 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.Liverpool'un şu anda elinde kalan tek stoper olan Joel Matip, sakatlıklar yaşadığı bir önceki sezonda 13 maçta oynadı, bu sezon ise 3 maça çıktı.