Liverpool'da Henderson, Fenerbahçe'de Frey!

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de taraftarın en çok eleştirdiği isimlerin başında sportif direktör Damien Comolli ve henüz golle tanışamayan Michael Frey geliyor.
Resmi maçlardaki son golünü 135 gün Zurich formasıyla atan Michael Frey ile ilgili Mehmet Demirkol'dan da dikkat çekici bir yorum gelirken, akıllara Comolli'nin Liverpool'dan ayrıldıktan sonra kullandığı ifadeler geldi.
Mehmet Demirkol, Comolli ve Frey ile ilgili ''Frey mi? Gerçekten mi? Comolli'nin tüm transferlerini eleştirmek mümkün ancak zaman tanımak da lazım. Ama Frey! Gerçekten mi? Fenerbahçe seyircisi ile Comolli arasındaki bağ Frey transferiyle koptu. Bu pozisyonda Anelka oynadı diyor seyirci'' ifadelerini kullandı.
LIVERPOOL'DAKİ AYRILIK SEBEBİ TRANSFER OLMUŞTU
Damien Comolli, Liverpool'daki döneminde de özellikle Jordan Henderson transferi ile eleştirilmiş ve görevini bu isim nedeniyle kaybettiğini açıklamıştı.
Sunderland'e Henderson için 18 milyon euro bonservis bedeli ödenirken, Comolli ayrılığının ardından bu konuyla ilgili ilginç ifadeler kullanmıştı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Liverpool'dan ayrılmasıyla ilgili ''Henderson görevden alınmamın en büyük sebeplerinden biriydi. İşten çıkarıldığım gün Henderson için büyük bir hata yaptığım ve gereksiz yere çok para harcadığım söylendi. Herkes kendince haklı ama ben ödediğimiz fiyatın doğru olduğunu düşünüyorum'' şeklinde konuşmuştu.
Cocu ile sezona kötü başlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli'de son dönemde yapılan transferlerin yetersizliği nedeniyle eleştirilmeye başlandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Resmi maçlardaki son golünü 135 gün Zurich formasıyla atan Michael Frey ile ilgili Mehmet Demirkol'dan da dikkat çekici bir yorum gelirken, akıllara Comolli'nin Liverpool'dan ayrıldıktan sonra kullandığı ifadeler geldi.
Mehmet Demirkol, Comolli ve Frey ile ilgili ''Frey mi? Gerçekten mi? Comolli'nin tüm transferlerini eleştirmek mümkün ancak zaman tanımak da lazım. Ama Frey! Gerçekten mi? Fenerbahçe seyircisi ile Comolli arasındaki bağ Frey transferiyle koptu. Bu pozisyonda Anelka oynadı diyor seyirci'' ifadelerini kullandı.
LIVERPOOL'DAKİ AYRILIK SEBEBİ TRANSFER OLMUŞTU
Damien Comolli, Liverpool'daki döneminde de özellikle Jordan Henderson transferi ile eleştirilmiş ve görevini bu isim nedeniyle kaybettiğini açıklamıştı.
Sunderland'e Henderson için 18 milyon euro bonservis bedeli ödenirken, Comolli ayrılığının ardından bu konuyla ilgili ilginç ifadeler kullanmıştı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Liverpool'dan ayrılmasıyla ilgili ''Henderson görevden alınmamın en büyük sebeplerinden biriydi. İşten çıkarıldığım gün Henderson için büyük bir hata yaptığım ve gereksiz yere çok para harcadığım söylendi. Herkes kendince haklı ama ben ödediğimiz fiyatın doğru olduğunu düşünüyorum'' şeklinde konuşmuştu.
Cocu ile sezona kötü başlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli'de son dönemde yapılan transferlerin yetersizliği nedeniyle eleştirilmeye başlandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın