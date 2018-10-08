Liverpool'da Henderson, Fenerbahçe'de Frey!

LIVERPOOL'DAKİ AYRILIK SEBEBİ TRANSFER OLMUŞTU

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan'de taraftarın en çok eleştirdiği isimlerin başında sportif direktörve henüz golle tanışamayangeliyor.Resmi maçlardaki son golünü 135 gün Zurich formasıyla atanile ilgili Mehmet Demirkol'dan da dikkat çekici bir yorum gelirken, akıllara Comolli'nin Liverpool'dan ayrıldıktan sonra kullandığı ifadeler geldi., Comolli ve Frey ile ilgiliifadelerini kullandı.Damien Comolli, Liverpool'daki döneminde de özellikle Jordan Henderson transferi ile eleştirilmiş ve görevini bu isim nedeniyle kaybettiğini açıklamıştı.Sunderland'e Henderson için 18 milyon euro bonservis bedeli ödenirken, Comolli ayrılığının ardından bu konuyla ilgili ilginç ifadeler kullanmıştı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Liverpool'dan ayrılmasıyla ilgilişeklinde konuşmuştu.Cocu ile sezona kötü başlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli'de son dönemde yapılan transferlerin yetersizliği nedeniyle eleştirilmeye başlandı.